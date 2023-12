Pegelstände in Meppen sinken minimal

Meppen (dpa) –

Die Pegelstände sind in der Stadt Meppen in Niedersachsen minimal gesunken. Es sei allerdings weiterhin Vorsicht geboten, zumal es in den kommenden Tagen wieder Regen geben solle, teilte die Stadt am Samstag mit. «Die konkrete Entwicklung der zu erwartenden Pegelstände ist weiterhin ungewiss», sagte Bürgermeister Helmut Knurbein (CDU).

Meppen, das an Ems und Hase liegt, ist von dem Hochwasser besonders betroffen. Schon mehrfach mussten Menschen aus Autos und Häusern gerettet werden. Zudem wurden unter anderem ein Campingplatz und ein Seniorenheim evakuiert.