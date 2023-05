Pedelecfahrer wird von Auto angefahren und stirbt

Hasbergen (dpa/lni) –

Ein 89 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist am Montag von einem Auto angefahren worden und gestorben. Durch den Aufprall wurde der Mann von seinem E-Bike geschleudert, wie die Polizei mitteilte. Der Zweiradfahrer erlag demnach noch am Unfallort in der Nähe von Hasbergen (Landkreis Osnabrück) seinen Verletzungen.

Das Auto prallte laut den Polizeiangaben von hinten gegen den E-Bike-Fahrer, der nach links von einer Hauptstraße abbiegen wollte. Der 51-Jahre alte Autofahrer erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht.