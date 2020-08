Pedelec-Fahrerin von Lastwagen tödlich angefahren

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa

Lohne (dpa/lni) – Eine 55 Jahre alte Pedelec-Fahrerin ist beim Zusammenstoß mit einem Lastwagen im Kreis Vechta getötet worden. Der 30 Jahre alte Lkw-Fahrer habe die Frau, die am Freitag auf einem Radweg in Lohne unterwegs war, beim Rechtsabbiegen übersehen, teilte die Polizei mit. Die Pedelec-Fahrerin starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt.

(Hinweis: Berichtigung der Meldung vom 7. August 2020: Dort hatte es im ersten Satz geheißen, der Unfall habe sich im Kreis Oldenburg ereignet. Tatsächlich ereignete sich der Unfall im Kreis Vechta)

