Pedelec-Fahrerin übersieht ein Auto und wird schwer verletzt

Im Landkreis Grafschaft Bentheim kam es am Samstagnachmittag zu einem Unfall. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Laar (dpa/lni) –

Eine Pedelec-Fahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Laar (Landkreis Grafschaft Bentheim) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten die 79-Jährige am Samstagnachmittag in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der 26 Jahre alte Autofahrer blieb demnach unverletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen übersah die Frau das entgegenkommende Auto, als sie mit ihrem Rad die Straße überquerte. Der 26-Jährige leitete eine Gefahrenbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß aber nicht verhindern.