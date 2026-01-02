Pedelec-Fahrer stirbt nach Aufprall gegen Verkehrszeichen

Bremen (dpa/lni) –

Ein Pedelec-Fahrer ist gegen ein Verkehrszeichen in Bremen gefahren und gestorben. Der 68-Jährige erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort, wie die Polizei mitteilte. Warum der Mann am Donnerstagabend gegen das Schild prallte, ist noch unklar.

Zwei Kinder holten Hilfe, Ersthelfer kümmerten sich um den Verletzten. Einsatzkräfte versuchten den 68-Jährigen noch zu reanimieren, doch für ihn kam jede Hilfe zu spät. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kam. Dafür suchen die Beamten auch nach den Kindern, die als Erstes am Unfallort waren.