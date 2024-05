Oststeinbek (dpa/lno) –

Ein 84 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist bei einem Unfall in Oststeinbek im Kreis Stormarn schwer verletzt worden. Ein 76 Jahre alter Autofahrer habe den 84-Jährigen aus Hamburg übersehen, als er von einem Supermarktparkplatz nach rechts abbiegen wollte, berichtete die Polizei am Mittwoch. Bei dem Unfall am Dienstag sei der 84-Jährige, der auf einem Radweg fuhr, gestürzt und schwer verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.