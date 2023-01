Pause für Werders Schmid: Füllkrug und Buchanan setzten aus

Murcia (dpa) –

Werder Bremen muss bis auf Weiteres auf Romano Schmid verzichten. Der Mittelfeldspieler hatte sich im Training am Freitag am Knie verletzt und sich dabei eine Innenbandverletzung zugezogen, wie der Fußball-Bundesligist am Samstag mitteilte. Schmid (22) soll nach der Rückkehr aus dem Trainingslager im spanischen Murcia am Montag in Bremen genauer untersucht werden.

Im abschließenden Testspiel am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen wird zudem Lee Buchanan wegen Wadenproblemen fehlen. Ein Einsatz von Niclas Füllkrug ist noch unsicher. Der Torjäger setzte am Samstag wegen eines grippalen Infekts mit dem Training aus.