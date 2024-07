Paulis Sportchef Bornemann froh über Blessin-Verpflichtung

Scheffau (dpa/lno) –

Sportchef Andreas Bornemann hat ein positives Fazit der Arbeit von Trainer Alexander Blessin im Trainingslager des Bundesliga-Aufsteigers FC St. Pauli gezogen. «Ich bin sehr froh, dass wir ihn gefunden haben. Er kennt die Herausforderung, die eine höhere Spielklasse mit sich bringt. Er hat etwas übernommen, was im Zusammenspiel zwischen Mannschaft und Trainer eineinhalb Jahre sehr gut funktioniert hat», sagte Bornemann über den Nachfolger von Aufstiegscoach Fabian Hürzeler und dessen Arbeit in Österreich.

Der Sportchef äußerte sich auch über eine mögliche Verpflichtung von Stürmer Morgan Guilavogui vom französischen Erstligisten RC Lens: «Das Profil passt, er ist ein toller Spieler. Es müssen einige Dinge zusammenkommen. Dazu gehört auch, den Spieler davon zu überzeugen, dass es der richtige Schritt für ihn sein könnte.» Er hofft, dass der FC St. Pauli noch «einen Fuß in die Tür» bekommt: «Das wird sich in den kommenden Tagen zeigen.» Bornemann schloss auch nicht aus, dass der Verein noch einen neuen Außenverteidiger verpflichtet.

Für den nächsten Test reisen die Kiezkicker auf die britische Insel. Am 3. August tritt der FC St. Pauli beim Zweitligisten Norwich City an. Die Bundesliga-Saison für die Hamburger beginnt am 25. August mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim.