Pauli-Trainer Schultz nach Corona-Infektion zurück

St. Paulis Trainer Timo Schultz gibt vor einem Spiel ein Interview. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Timo Schultz kehrt nach seine Corona-Infektion wieder auf die Trainerbank des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli. Der 44-Jährige wird den Tabellenführer am Samstag beim Auswärtsspiel gegen Fortuna Düsseldorf (20.30 Uhr/Sky) wieder direkt betreuen. «Ich bin froh, wieder zurück in der Freiheit zu sein», sagt er am Freitag. «Die Symptome waren wohl auch aufgrund der Impfung sehr leicht. Ich hatte zwei, drei Tagen ein bisschen Schnupfen.»

Schultz wurde vor zwei Wochen positiv auf das Coronavirus getestet und begab sich daraufhin in häusliche Quarantäne. Seine beiden Co-Trainer Loïc Favé und Fabian Hürzeler vertraten ihn bei den Siegen in Nürnberg (3:2) und gegen Schalke 04 (2:1). Insgesamt konnten die Hamburger acht der letzten zehn Spiele für sich entscheiden. Die Herbstmeisterschaft ist ihnen unabhängig vom Spielausgang in Düsseldorf sicher.

Die Fortuna hat ihre zwischenzeitliche Misere von fünf sieglosen Pflichtspielen beendet. Am vergangenen Wochenende gewann Düsseldorf mit 3:1 gegen den SV Darmstadt 98. «Das ist eine sehr erfahrene Zweitliga-Truppe», sagt Schultz über die Rheinländer. Die Hamburger müssen das Auswärtsspiel ohne Simon Makienok bestreiten. Der Stürmer wurde am Dienstag positiv auf das Coronavirus getestet und befindet sich in häuslicher Quarantäne.

