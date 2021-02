Pauli-Sportchef Bornemann verteidigt neuen Keeper Stojanovic

St. Paulis Sportvorstand Andreas Bornemann geht über den Rasen. Foto: Timm Schamberger/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Andreas Bornemann hat Winterzugang Dejan Stojanovic in Schutz genommen und erkennt auch kein Torwartproblem beim FC St. Pauli. «Wir sind sehr zufrieden mit Dejan. Seit er da ist, haben wir eine andere Stabilität in der Defensive – auch wenn es zu viele Gegentore gibt», sagte der Sportchef des hanseatischen Fußball-Zweitligisten der «Hamburger Morgenpost» (Mittwoch) über die neue Nummer eins beim Kiezclub. Der vom FC Middlesbrough gekommene Leihspieler löste den langjährigen Stammkeeper Robin Himmelmann im Januar ab, der inzwischen zu KAS Eupen nach Belgien gewechselt ist.

Grund für die Diskussionen: Zwar hat der FC St. Pauli in den fünf Spielen mit dem Österreicher zehn Punkte gesammelt und beim 2:0 gegen Jahn Regensburg sogar erstmals in dieser Saison zu null gespielt, andererseits kassierte das Team auch neun Gegentore. Zuletzt in Heidenheim (4:3) und davor im Heimspiel gegen den VfL Bochum (2:3) sah Stojanovic bei zwei oder drei Gegentreffern nicht gut aus, das galt aber auch für seine Kollegen in der Defensive.

«Wir reden hier nicht über klare Torwartfehler, das ist deplatziert», sagte Bornemann. «Man kann über das eine oder andere Gegentor diskutieren und natürlich sprechen wir intern Dinge kritisch an, wenn es nötig ist», stellte der Sportchef klar. Nach Ablauf der Leihe im Sommer muss er entscheiden, ob der Keeper in Hamburg bleibt.

