Pauli-Profi und Ex-HSV-Fan Wahl: «Besonderes Spiel für mich»

Hamburg (dpa/lno) –

Früher feuerte Hauke Wahl den Hamburger SV an, heute freut sich der Abwehrspieler des FC St. Pauli auf das nächste Derby der beiden Rivalen. «Ist natürlich ein besonderes Spiel für mich als Hamburger», sagte der 31-Jährige vor der Partie am Freitag (20.30 Uhr/Sky) im Millerntor-Stadion. Früher sei er «Sympathisant» des HSV gewesen. «Aber das ist gefühlt 100 Jahre her», sagte Wahl.

Für den Tabellenletzten der Bundesliga ist das Spiel so wichtig, weil St. Pauli im Abstiegskampf einen Befreiungsschlag erreichen kann. Denn bei einem Sieg könnte der Kiezclub den Abstand auf den aktuellen Tabellen-14. HSV auf zwei Punkte verkürzen. «Für die Fans, für den Verein ist es natürlich das Wichtigste. Für die ganze Stadt ist es das Wichtigste. Für uns als Mannschaft ist es auch sehr wichtig, aber ich glaube, dass – wenn man die Punktzahl sieht, die wir jetzt haben – ab jetzt dann jedes Spiel das Wichtigste ist», fügte er hinzu.

Wahl: «Extreme Wand» hinter uns

In der Hinrunde siegte St. Pauli verdient gegen den überforderten Bundesliga-Aufsteiger HSV mit 2:0. Damals fehlten bei den Hanseaten aber auch aktuelle Leistungsträger wie Abwehrchef Luka Vuskovic und Spielmacher Fabio Vieira. «Das ist eine gute Mannschaft auf jeden Fall. Eine Mannschaft, vor der wir großen Respekt haben», sagte Wahl.

Der Abwehrspieler zählt auf den Heimvorteil: «Mit einer gewissen Präsenz nimmt man die Fans natürlich dann auch mit. Wir haben ein Heimspiel, das wissen wir auch. Wir werden eine extreme Wand hinter uns haben.»