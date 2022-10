Pauli fährt mit Rückenwind aus Derby-Sieg nach Bielefeld

Hamburg (dpa/lno) –

Der FC St. Pauli will seinen Aufwärtstrend in der 2. Fußball-Bundesliga bestätigen. Eine Woche nach dem 3:0-Derbysieg gegen den Stadtrivalen HSV tritt das Team von Trainer Timo Schultz heute (20.30 Uhr/Sky und Sport1) bei Arminia Bielefeld an. Der Bundesliga-Absteiger ist noch nicht richtig in der 2. Liga angekommen und belegt aktuell den letzten Tabellenplatz. Davon lässt sich Schultz allerdings nicht blenden. In Hannover (0:2) seien die Arminen «richtig gut» gewesen, betonte er. «Sie verfügen über Qualität.»

Personell zeichnet sich in der Defensive der Braun-Weißen eine leichte Entspannung ab, da Rechtsverteidiger Manolis Saliakas seine Sperre abgesessen hat. Luca Zander und Carlo Boukhalfa hoffen auf ihre Rückkehr in den Kader, während die Stamm-Innenverteidiger David Nemeth und Jakov Medic weiterhin ausfallen, wie der 45 Jahre alte St.-Pauli-Coach erklärte.