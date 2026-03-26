Patientinnen unter Narkose missbraucht? Arzt unter Verdacht

Bremerhaven (dpa) –

Ein Arzt soll mehrere Patientinnen unter Narkose sexuell missbraucht haben. Außerdem stießen Ermittler auf kinder- und jugendpornografisches Material, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft mitteilte. Ob der Mediziner aus dem Bundesland Bremen die kinderpornografischen Inhalte selbst angefertigt hat, blieb zunächst unklar.

Was dem Mediziner vorgeworfen wird

Zuerst hatte das Regionalmagazin «buten un binnen» unter Berufung auf Ermittlungsakten berichtet. Demnach war der Anästhesist im Frühjahr 2025 an einem Klinikum in Bremerhaven tätig. Dort soll er Mädchen während Operationen teils minutenlang im Intimbereich berührt haben. Eine der Betroffenen soll erst sieben Jahre alt gewesen sein.

Staatsanwaltschaft, Gesundheitsressort und Kliniken halten sich mit Verweis auf die Ermittlungen bedeckt. So ist unklar, wie viele Patientinnen welches Alters betroffen sind und an welchem Krankenhaus der Missbrauch passiert sein soll. Offen ist auch, ob der Verdächtige weiter als Arzt tätig ist.

Das Gesundheitsressort ist nach eigenen Angaben seit rund einem Jahr über die Ermittlungen informiert und versucht, dem Arzt seine Approbation zu entziehen. Laut Medienberichten geht der Mann vor Gericht dagegen vor und streitet die Taten ab.