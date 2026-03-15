Patientin greift Rettungskräfte und Polizisten an

Delmenhorst (dpa/lni) –

Nach einem medizinischen Notfall vor einer Gaststätte in Delmenhorst hat eine Patientin zwei Rettungssanitäterinnen und mehrere Polizisten angegriffen. Die beiden 19 und 27 Jahre alten Sanitäterinnen wurden leicht verletzt, eine der beiden war nicht mehr dienstfähig, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten blieben unverletzt.

Die 22 Jahre alte Patientin hatte die beiden Rettungssanitäterinnen plötzlich getreten und angespuckt. Zur Unterstützung wurde die Polizei alarmiert. Die 22-Jährige schubste dann laut Polizei einen Beamten und beleidigte die anderen. Zudem versuchte sie mehrmals, die Polizisten zu treten.

Die Patientin kam ins Krankenhaus. Sie erhält nun eine Strafanzeige wegen tätlicher Angriffe, wie die Polizei weiter mitteilte. Über die Art des medizinischen Notfalls dürften die Beamten keine Auskünfte erteilen, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage.