Patienten sollen Rezepte telefonisch bestellen

Bad Segeberg (dpa/lno) – Wegen des neuartigen Coronavirus sind Patienten in Schleswig-Holstein aufgerufen, Rezepte für verschreibungspflichtige Medikamente soweit wie möglich telefonisch beim Arzt anzufordern. Die Arztpraxen sollen die Rezepte dann an die Stammapotheken der Patienten faxen, wie die Kassenärztliche Vereinigung am Montag ankündigte. Dadurch soll die Zahl der nicht unbedingt notwendigen Kontakte von Ärzten verringert werden.

Die Kassenärztliche Vereinigung riet Patenten zudem, das Angebot von Botendiensten der Apotheken anzunehmen. Dadurch soll die Zahl der Kontakte von Apothekern verringert werden. Notwendige Beratungen gibt es am Telefon.