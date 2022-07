Pastorin rät: In Kirchen Abkühlung suchen

Aurich (dpa/lni) –

Gegen die rekordverdächtige Hitze, unter der viele Menschen leiden, ist nach Einschätzung der Pastorin Antje Wachtmann ein Kraut gewachsen: Sie lädt die Menschen dazu ein, sich vor allem in alten Kirchengebäuden abzukühlen. Alte Kirchen mit ihren dicken Wänden bräuchten eine ganze Weile, bis sie sich aufheizten – dort sei es angenehm kühl, sagte die Referentin für Kirche im Tourismus der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers am Mittwoch in Aurich. «Einen Moment runterkommen, die Stille genießen – das ist für die Seele gut, und für den Körper auch.»

In Niedersachsen gebe es rund 400 verlässlich geöffnete Kirchen, allein in der hannoverschen Landeskirche seien es 350. Verlässlich bedeute, dass die Kirchengebäude fünf Tage pro Woche für mindestens vier Stunden geöffnet seien, in der Regel auch länger. Diese Kirchen seien an einem blauen Signet an der Tür zu erkennen.

Viele Radfahrer erzählten, dass sie Kirchen für Pausen auf Radtouren nutzten, sagte Wachtmann. Dort könnten sie sich hinsetzen – manchmal sogar mit einem Getränk in der Kirche.