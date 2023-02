Passantin entdeckt leblosen Körper einer Frau in der Trave

Lübeck (dpa/lno) –

Im Lübecker Klughafen ist am Montag eine tote Frau entdeckt worden. Bei der Toten handele es sich um eine ältere Frau, sagte ein Polizeisprecher. Einzelheiten zu ihrer Identität und zu den Umständen ihres Todes seien noch nicht bekannt. Eine Passantin hatte den im Wasser treibenden Körper in der so genannten Kanaltrave unterhalb der Rehderbrücke entdeckt und ihn zunächst für eine Puppe gehalten. Polizei und Feuerwehr bargen den Leichnam und brachten ihn in die Gerichtsmedizin. Die Kriminalpolizei Lübeck und die Staatsanwaltschaft Lübeck haben die Ermittlungen aufgenommen.