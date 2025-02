Passanten stellen junge Einbrecher in Schenefeld

Schenefeld (dpa/lno) –

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Schenefeld (Kreis Pinneberg) sind die beiden Täter von aufmerksamen Zeugen verfolgt, gestellt und an die Polizei übergeben worden. Die Täter hatten am Samstagmittag in der Straße Op de Gehren einen akustischen Alarm ausgelöst und waren daraufhin geflohen, teilte die Polizei mit. Ein Zeuge wählte den Notruf und verfolgte die beiden Tatverdächtigen.

Dabei habe er den Polizisten immer wieder die neuesten Standorte der Täter mitgeteilt. Zudem hätten weitere Anwohner den Passanten bei der Verfolgung der Täter unterstützt. Schließlich konnten die beiden Täter auf einem Garagenhof gestellt werden. Wenig später erschien ein Streifenwagen, und die Besatzung konnte die beiden Männer im Alter zwischen 18 und 21 Jahren festnehmen. Nach Verkündung des Haftbefehls wurden beide der Jugendanstalt Schleswig überstellt.