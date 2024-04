Passanten finden tote Frau in Bach: Polizei ermittelt

Trittau (dpa/lno) –

Eine 59 Jahre alte Frau aus Trittau im Kreis Stormarn ist tot in einem Bach in der Gemeinde Lütjensee gefunden worden. Die genauen Todesumstände seien bis jetzt nicht bekannt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Hinweise auf Fremdverschulden gäbe es bislang nicht. Der leblose Körper der Frau war den Angaben zufolge am Mittwoch entdeckt worden. Er habe im Bereich des Wasserüberlaufes eines Baches auf dem Gemeindegebiet gelegen. Die Polizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.