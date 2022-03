Passanten bemerken Feuer und retten Bewohner ins Freie

Häuslingen (dpa/lni) –

Zwei Passanten haben ein Feuer in einem Haus in Häuslingen (Landkreis Heidekreis) bemerkt und die Bewohner gerettet. Da sie dabei selbst viel Rauch einatmeten, seien sie am Sonntagabend in ein Krankenhaus gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei Heidekreis. Die beiden Passanten hätten die Bewohner, ein älteres Ehepaar, ins Freie gebracht. Die Feuerwehr war bis in die Nacht mit Löscharbeiten beschäftigt. Die Brandursache muss nach Angaben der Polizei noch ermittelt werden. Zum genauen Alter der Betroffenen konnte der Polizeisprecher zunächst nichts sagen.