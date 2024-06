Passanten an U-Bahnstation mit Messer bedroht: Ermittlungen

Ein Polizist hält Handschellen in der Hand. Bei einem Einsatz wegen häuslicher Gewalt in Hagen hat die Polizei einen per Haftbefehl gesuchten mutmaßlichen Betrüger festgenommen. Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Ein 29 Jahre alter Mann soll Passanten in einer Hamburger U-Bahnstation mit einem Messer bedroht haben. Der Mann sei am Samstagabend in der Station Mönckebergstraße mit einem Küchenmesser in der Hand den Bahnsteig entlanggegangen und einigen Wartenden nachgelaufen, teilte die Polizei am Montag mit. Eintreffende Polizeibeamte entdeckten den Verdächtigen kurz darauf in der Mönckebergstraße.

Der Mann ließ sich von den Einsatzkräften widerstandslos festnehmen. Eine Amtsärztin wies ihn wegen seines fremdgefährdenden Verhaltens in eine Klinik ein. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sowie nach weiteren Geschädigten. Besonders die Mitglieder einer Jugendgruppe, die von dem Mann bedroht worden und daraufhin geflüchtet sein sollen, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.