Passant findet ausgesetzten Säugling in Norderstedt

Norderstedt (dpa/lno) – Ein Passant hat einen frisch entbundenen Säugling in einem Gebüsch in Norderstedt (Kreis Segeberg) gefunden. Wimmernde Geräusche hatten den 30-Jährigen am frühen Samstagmorgen aufmerksam gemacht, woraufhin er den stark unterkühlten Jungen in einer Wolldecke fand, wie die Polizei mitteilte. Das Neugeborene wurde in ein Krankenhaus gebracht. Spuren deuten laut Polizei daraufhin, dass der Säugling in unmittelbarer Nähe auf dem Fußweg zur Welt gebracht wurde. Die Mutter des Babys konnte zunächst nicht ausfindig gemacht werden. Zu den weiteren Umständen ermittelt nun die Kriminalpolizei und sucht nach Zeugen.

