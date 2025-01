Partygast wird zweimal in einer Nacht attackiert

Haselünne (dpa/lni) –

Ein 37-Jähriger ist auf einer Silvesterfeier in Haselünne (Landkreis Emsland) zweimal kurz hintereinander angegriffen und auch bedroht worden. Zunächst habe ihm ein bislang unbekannter Täter vor der Stadthalle plötzlich mit der Faust gegen den Kopf geschlagen, teilte die Polizei mit. Dann sei er von mehreren Personen gedrängt worden, keine Anzeige zu erstatten.

Er widersetzte sich dieser Forderung und erstattete Anzeige – bei Polizisten an Ort und Stelle. Dann ging er zurück in die Stadthalle, wie es hieß. Kurz darauf habe ihn ein weiterer Mann auf der Tanzfläche mit der Faust geschlagen, während ihn ein anderer festhielt. Der 37-Jährige wurde verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen, wird noch ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haselünne zu melden.