Partygäste flüchten auf Socken vor Polizei

Bad Laer (dpa/lni) – Bei einem Einsatz wegen Ruhestörung sind Polizisten auf eine Party in einem Wohnhaus im Kreis Osnabrück gestoßen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren die Beamten am Samstagmorgen in das Wohnhaus gerufen worden. Dort trafen sie auf rund 15 bis 20 Menschen, die lautstark feierten, hieß es. Die Feiernden hielten sich nicht an die Corona-Regeln, trugen keinen Mund-Nasen-Schutz und hielten den erforderlichen Mindestabstand nicht ein. Vermutlich fünf der Anwesenden flüchteten vor der Polizei, bevor ihre Personalien festgestellt werden konnten. Dabei ließen sie ihre Schuhe im Hausflur zurück und verließen das Haus auf Socken. Gegen neun der Anwesenden im Alter zwischen 18 und 41 Jahren wurden Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet.

Polizeimitteilung