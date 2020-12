Party in Wolfsburg aufgelöst: 20 Anzeigen

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs. Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Wolfsburg (dpa/lni) – Die Polizei Wolfsburg hat im Stadtteil Hohenstein eine Party aufgelöst und mehrere Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Trotz der Beschränkungen in der Corona-Pandemie hatten etwa 20 Menschen aus mehreren Haushalten und auf engstem Raum in einer Wohnung gefeiert, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie versuchten teilweise, am Samstagabend aus dem Fenster zu springen, als die Beamten an der Tür klingelten.

Draußen positionierte Beamten hätten die Partygäste aber abfangen können, hieß es in der Pressemitteilung. Nach einem Hinweis wegen Ruhestörung waren mehrere Streifenbesatzungen zu dem Mehrfamilienhaus gefahren. Insgesamt 20 Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz wurden aufgenommen.

PM