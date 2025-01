Party auf Social Media verbreitet – Polizei schreitet ein

Handorf (dpa/lni) –

Feiern bis die Polizei kommt: Eine Geburtstagsparty im Landkreis Lüneburg ist aus dem Ruder gelaufen. Nachdem die Party einer Jugendlichen in Handorf am Samstagabend bei Social Media verbreitet wurde, erschienen deutlich mehr als die ursprünglich eingeladenen und erwünschten Gäste, wie die Polizei mitteilte. Die ungebetenen Besucher wollten nicht wieder gehen, die Feier artete zunehmend aus, und es kam zu ersten Sachbeschädigungen im Haus. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an und beendete die Party mit etwa 150 Personen schließlich.