Parteienforscher: Grüne setzen sich zu wenig durch

Hamburg (dpa/lno) – Bei den fast abgeschlossenen Koalitionsverhandlungen in Hamburg haben sich die Grünen nach Ansicht des Parteienforschers Elmar Wiesendahl zu wenig durchsetzen können. «Mein Eindruck ist, dass die SPD mit ihrem Kapellmeister Tschentscher die Melodie vorgibt und die Grünen liefern so ein paar Noten dazu, aber sind nicht gleichwertig in diesem Spiel», sagte der frühere Professor der Universität der Bundeswehr der Deutschen Presse-Agentur. «Den Grünen fehlt eine Siegtrophäe – ein Thema, das sie sich wie einen Federbusch an den Kopf heften könnten.» Die Grünen hätten überall Kompromisse gemacht.