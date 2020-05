Parkplatzunfall in Schnelsen: 48-Jähriger in Lebensgefahr

Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Ein 70-jähriger Mann ist in Hamburg mit seinem Auto auf die Terrasse eines Restaurants gefahren und hat dabei zwei Menschen verletzt. Ein 48 Jahre alter Mann schwebte nach einem Unfall im Stadtteil Schnelsen in Lebensgefahr. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der 70-Jährige seinen Pkw am Dienstagabend auf dem Parkplatz eines Restaurants abgestellt. Aus ungeklärter Ursache beschleunigt das Fahrzeug und fuhr auf die Terrasse. Dort erfasste der Pkw den 48-Jährigen und eine 52 Jahre alte Frau und drückte diese gegen eine Gebäudewand.

Die Frau und auch der Autofahrer erlitten Frakturen und wurden nach notärztlicher Versorgung ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. An dem Pkw sowie der Hauswand entstand erheblicher Sachschaden. Der Restaurantbetrieb musste aufgrund der Beschädigungen am Gebäude eingestellt werden.

Der Wagen wurde zur technischen Beweissicherung sichergestellt. Weitere Ermittlungen der Polizei sollen klären, ob der 70-Jährige unter einer Vorerkrankung gelitten hat.