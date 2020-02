Papadopoulos fälscht ab: HSV II rutscht auf Platz 13

Hamburgs Aaron Hunt (r) jubelt mit Kyriakos Papadopoulos (M) und Manuel Wintzheimer. Foto: Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Ein von Profi-Leihgabe Kyriakos Papadopoulos abgefälschter Ball hat den Regionalliga-Fußballern des Hamburger SV das achte sieglose Spiel in Serie beschert. Die Zweitliga-Reserve der Hanseaten verlor am Montagabend bei Hannover 96 II mit 1:2. Ogechika Heil hatte die Hamburger nach zehn Minuten in Führung gebracht. Doch nach der Pause geriet der HSV nach einem Fehler von Torwart Bennett Schauer auf die Verliererstraße. Beim entscheidenden Treffer fälschte Papadopoulos einen Schuss von Nikita Marusenko unhaltbar ins eigene Netz ab. Der HSV rutschte auf den 13. Platz ab, hat aber weiterhin sieben Punkte Vorsprung auf Relegationsrang 16.

