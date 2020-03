Paletten mit Computern erbeutet: 100 000 Euro Schaden

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa/archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Fette Beute haben Einbrecher in Hamburg-Veddel gemacht. In der Nacht zum Dienstag luden die Täter aus einer Lagerei- und Speditionsfirma mit einem Gabelstapler mehrere Paletten mit hunderten Computern auf einen Lastwagen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei nutzten die Diebe ein schmales Zeitfenster zwischen 01:00 Uhr und 01:30 Uhr. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt. Der Schaden liegt den Angaben zufolge im sechsstelligen Euro-Bereich. Die Kripo sucht nun Zeugen.

