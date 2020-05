Pakete unterschlagen: Sexspielzeug, Parfüm und Uhren

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Ein 37-jähriger Mann und eine 18-jährige Frau sollen im Hamburger Westen im großen Stil Pakete unterschlagen haben. Die beiden arbeiteten für ein Subunternehmen eines Paketdienstleisters, hieß es am Montag von der Polizei. Nach einem Hinweis habe die Polizei das Transportfahrzeug der beiden am Samstag in Altona kontrolliert und dabei augenscheinlich geöffnete und wieder verschlossene Pakete gefunden sowie lose Waren wie Elektronikartikel, Parfüm und Kleidungsstücke. Darüber hinaus seien in der Wohnung des Mannes zahlreiche weitere originalverpackte oder noch etikettierte Gegenstände wie Elektronikartikel, Kosmetika, Kleidung, Werkzeuge, Sexspielzeuge, Uhren und Schmuck gefunden worden. Mehr als 250 mögliche Beweismittel seien hier festgestellt worden. Die Polizei ermittelt gegen die beiden wegen Unterschlagung.

Polizeimitteilung