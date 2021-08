Pakete mit Zauberpilzen sichergestellt

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Der Zoll am Flughafen Hannover hat zwei Kurierpakete mit Drogenpilzen aus den Niederlanden sichergestellt. Die auch als Zauberpilze oder Magic Mushrooms bekannten Pilze fallen unter das Betäubungsmittelgesetz und dürfen daher nicht nach Deutschland eingeführt werden, wie der Zoll am Donnerstag mitteilte. In den Paketen fanden sich mehr als drei Kilogramm fertig vorgezogene Kulturen für Pilze mit dem berauschenden Wirkstoff Psilocybin sowie 22 Gramm der Pilze selber.

Die Sendungen waren über das Internet geordert worden. «Nur weil Waren aus dem Internet nach Deutschland bestellt werden können, bedeutet dies nicht, dass es auch erlaubt ist», sagte eine Zollsprecherin. Wenn man in Deutschland eine Ware nicht kaufen oder besitzen dürfe, gelte dies auch für Einfuhren aus dem Ausland. Die Empfänger der Pakete müssen nun mit Strafverfahren wegen des Verdachts des Bannbruchs rechnen.

© dpa-infocom, dpa:210819-99-898189/2

Mitteilung mit Foto