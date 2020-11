Pakebote in Bremen von zwei Männern überfallen und verletzt

Bremen (dpa/lni) – Zwei unbekannte Männer haben in Bremen-Findorff einen 49-jährigen Paketboten überfallen und verletzt. Sie griffen ihn von hinten an, sprühten Reizgas in sein Gesicht und schnappten sich das Paket, das der Bote in der Hand hielt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Anschließend kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der die Täter den 49 Jahre alte Mann gegen den Hinterkopf schlugen. Die beiden Unbekannten flohen. Der Paketbote wurde nach dem Überfall am Freitag in eine Klinik gebracht.

PM Polizei