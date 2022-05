Pagelsdorf: HSV wird Dritter, Hertha «ein Brocken»

Hamburg/Rostock (dpa) –

Trainer Frank Pagelsdorf glaubt, dass sich am letzten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga im engen Aufstiegsrennen nichts mehr am Tabellenstand ändern wird. «Bremen reicht ein Unentschieden. Sie steigen neben den Schalkern direkt auf. Ich gehe fest davon aus, dass der HSV Dritter wird und die Relegation spielen wird», sagte der 64 Jahre alte Ex-Profi dem TV-Sender Sky in einem Interview vor dem HSV-Gastspiel am Sonntag beim FC Hansa Rostock.

Dass der Hamburger SV in der Relegation auf den vom ehemaligen HSV-Profi, -Manager und -Coach Felix Magath trainierten Erstliga-16. aus Berlin treffen würde, schätzt Pagelsdorf als schwierig ein. «In der Relegation wäre Hertha BSC ein Brocken. Gegen Magaths Hertha erwarte ich ein Kampfspiel. In der Regel ist es so, dass der Bundesligist leichte Vorteile hat», meinte Pagelsdorf, der den HSV von 1997 bis 2001 trainiert hat.

Davor war er von 1994 bis 1997 und später noch einmal von 2005 bis 2008 als Coach zwar auch für Hansa tätig, drückt diesmal aber dem HSV die Daumen, wie er auf die entsprechende Frage betonte. «Das Ziel von Hansa war in diesem Jahr, die Klasse zu halten. Das haben sie auch verdient geschafft. Daher fällt es mir leicht zu sagen, dass ich mich natürlich freuen würde, wenn der HSV die Relegation schaffen würde», sagte er. «Ich drücke jetzt also ausnahmsweise dem HSV die Daumen. Es wäre toll, wenn sie wieder zurück in die Bundesliga kommen.»