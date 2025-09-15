Padenstedt: Hanfplantage in einem Maisfeld entdeckt

Padenstedt (dpa/lno) –

Ein Landwirt hat zwei Hanfplantagen innerhalb seines Maisfeldes in Padenstedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) entdeckt. Das teilte die Polizei mit. Am Samstagabend seien die Beamten der Polizeistation Nortorf darüber informiert worden, dass ein Landwirt etwa 200 bis 300 Hanfpflanzen in seinem Feld in Padenstedt festgestellt hatte. Der Landwirt habe vor der Ernte Drohnenaufnahmen des Maisfeldes gemacht und dabei die Hanfplantage entdeckt.

Polizeibeamte aus Nortorf und des Kriminaldauerdienstes aus Kiel ernteten die Pflanzen und stellten sie sicher. Die Kriminalpolizei in Neumünster hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu dem Sachverhalt machen könne, werde gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Neumünster zu melden.