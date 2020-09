Paarweises Tanzen auf Familienfeiern wird wieder erlaubt

Leck/Kiel (dpa/lno) – Das paarweise Tanzen auf Familienfeiern wird in Schleswig-Holstein unter Vorgaben ab Samstag wieder erlaubt. «Das Infektionsgeschehen macht es jetzt möglich, dass wir auch hier wieder mehr ermöglichen. Es ist richtig und wichtig, dass Tanzen stattfinden kann», sagte Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) am Montag. Der Abstand zu anderen Tänzern muss aber gewahrt bleiben. Die Obergrenze bei privaten Feiern drinnen bleibt zudem bei 50 Personen.

Auf seiner Klausurtagung in Leck (Kreis Nordfriesland) beschloss das Kabinett zudem eine ganze Reihe weiterer Lockerungen im Freizeitbereich, die ebenfalls ab Samstag gelten. Die maximale Teilnehmerzahl auf Märkten und Messen wird von 750 auf 1500 Personen (außen) und von 250 auf 750 Personen (innen) erhöht. Erlaubt ist aber nur ein Teilnehmer je sieben Quadratmeter Fläche.

Gelockert werden auch die Regelungen für Whirlpools, Saunen oder vergleichbare Einrichtungen wie Infrarotkabinen. Es entfällt die Vorgabe, dass diese nur einzeln oder von Mitgliedern eines Haushaltes genutzt werden dürfen. Abstandsgebot und Kontaktverbot gelten aber weiter. Dampfbäder hingegen dürfen weiter nur einzeln oder von Mitgliedern eines gemeinsamen Haushalts genutzt werden.

Schon bekannt war, dass Prostitution in Schleswig-Holstein wie auch in Hamburg ab diesem Dienstag wieder unter strengen Auflagen zulässig ist – allerdings nur in angemeldeten Prostitutionsstätten. «Wir wollen verhindern, dass die in der Prostitution Tätigen aufgrund wirtschaftlicher Notlagen in Abhängigkeitsverhältnisse geraten und im Verborgenen größeren Gesundheitsrisiken ausgesetzt sind», sagte Gleichstellungsministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU).