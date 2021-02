Paar rettet Kinder aus See: Mann erleidet Herzstillstand

Ein Rettungswagen ist mit eingeschaltetem Blaulicht im Einsatz. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Bollingstedt (dpa/lno) – Zwei Kinder sind am Mittwochnachmittag in Bollingstedt (Kreis Schleswig-Flensburg) auf dem Eis eines Teichs eingebrochen. Ein Ehepaar beobachtete den Vorfall gegen 15.00 Uhr am Mühlenteich und rettete die Kinder im Alter zwischen vier und sechs Jahren aus dem eiskalten Wasser, wie ein Sprecher der Leitstelle sagte. Nach dem Rettungseinsatz erlitt der Mann einen Herzstillstand und musste von Rettungskräften wiederbelebt werden. Die Frau erlitt Unterkühlungen. Das Ehepaar und die beiden Kinder wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

© dpa-infocom, dpa:210210-99-386694/2