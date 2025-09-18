Ozzy, Carlos und Taio – Nachwuchs im Tierpark Hagenbeck

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Zebrafohlen, ein schneeweißes Alpaka-Baby und ein kleines Sechsbinden-Gürteltier: Im Tierpark Hagenbeck in Hamburg können Besucher derzeit viel Nachwuchs sehen. Die Kleinen seien neugierig und verspielt, teilte der Tierpark mit.

Das Zebrafohlen Taio springt dicht neben seiner Mutter auf der rund 1.800 Quadratmeter großen Anlage herum. Er ist erst Anfang September geboren worden. Zebra-Stuten bringen nach Angaben des Tierparks nach rund zwölf Monaten ihr Jungtier zur Welt.

Alpaka-Baby Carlos stützt sich auf Mutter ab

Auch das Alpaka-Baby Carlos hängt noch an seiner Mama. Er stützt sich mit seinen Vorderbeinen auf ihrem Rücken ab, um ihr scheinbar noch näher zu sein. Die Stute war vor etwa drei Jahren das letzte Alpaka-Jungtier im Tierpark Hagenbeck und brachte nun selbst Nachwuchs zur Welt, wie Tierpfleger Thomas Behnke berichtete. Ausgewachsene Alpaka-Männchen können eine Schulterhöhe von bis zu einem Meter erlangen.

Das Sechsbinden-Gürteltier erblickte bereits im Juli das Licht der Welt. Der kleine Ozzy sei sehr aktiv, hieß es. An diesem Vormittag zeigt er sich aber nur kurz und flitzt dann wieder in den wohligen Bau zurück. Seine Eltern sind erst seit etwa einem Jahr in Hagenbeck.

Alle drei entwickeln sich nach Angaben der Verantwortlichen gut. Die Jungtiere seien noch etwa ein Jahr bei ihren Eltern im Tierpark Hagenbeck, bis sie dann in anderen Einrichtungen untergebracht werden.