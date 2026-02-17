Ottobock will nach Rekordjahr weiter zulegen

Duderstadt (dpa/lni) –

Der Prothesenhersteller und Börsenneuling Ottobock aus Südniedersachsen will nach Rekordergebnissen im vergangenen Jahr auch 2026 weiter zulegen. Die Erlöse im Kerngeschäft sollen in diesem Jahr um fünf bis acht Prozent zulegen, wie das Unternehmen in Duderstadt bei der Vorlage vorläufiger Zahlen mitteilte. Die bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll auf mehr als 26,5 Prozent steigen.

Im vergangenen Geschäftsjahr stiegen die Umsätze um 4,7 Prozent auf knapp 1,7 Milliarden Euro, wie es auf Basis vorläufiger Zahlen hieß. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg um 29 Prozent auf 420,7 Millionen Euro. Ottobock sprach von Rekordergebnissen, mit denen das Jahr abgeschlossen wurde. Angaben zum Überschuss nach Steuern machte das Unternehmen zunächst nicht.

Positive Entwicklung durch Zukäufe

Gründe für die positive Entwicklung waren nach Unternehmensangaben vor allem neue Produkte sowie Zukäufe. Vorstandschef Oliver Jakobi sprach von einem «Profitabilitätssprung», mit dem die Südniedersachsen ihre Position am Markt weiter ausgebaut hätten. Damit sei das Unternehmen «hervorragend gerüstet für weiteres deutliches Umsatzwachstum und überproportionale Ertragssteigerungen», sagte Finanzvorstand Arne Kreitz.

Der Konzern ist vor allem für seine Prothesen und technische Unterstützung der Paralympics bekannt. Laut eigenen Angaben ist das Unternehmen Weltmarktführer im Bereich Prothetik. Anfang Oktober war Ottobock der größte Börsengang des Jahres in Deutschland gelungen. Die Anteilscheine werden im sogenannten Prime Standard gehandelt. Damit erfüllen sie die Voraussetzungen, um etwa in die Dax-Indexgruppe aufgenommen zu werden.