Otto Group informiert über aktuelle Lage

Hamburg (dpa) –

Seit Beginn der Coronapandemie konnte der Hamburger Handels- und Dienstleistungskonzern Otto Group stark von den boomenden Onlineeinkäufen der Verbraucher profitieren. Wie das abgelaufene Geschäftsjahr 2021/22 (28. Februar) insgesamt verlief und wie die aktuelle Lage aussieht, wollen der Vorstandsvorsitzende Alexander Birken und die Finanzchefin Petra Scharner-Wolff heute bekanntgeben.

Der Umsatz des Gesamtkonzerns lag im vorigen Geschäftsjahr 2020/21 bei 15,6 Milliarden Euro, rund 17 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Jahresüberschuss sprang – allerdings stark begünstigt durch Anteilsverkäufe – auf 971 (Vorjahr: 214) Millionen Euro.

Der größte deutsche Versandhändler ist neben der Marke Otto mit etlichen weiteren Marken vertreten, wie zum Beispiel About You, Bonprix und Mytoys sowie Witt, Heine, Baur oder Manufactum. Auch das Transport- und Logistikunternehmen Hermes zählt zum Otto-Konzern. Der Konzern ist zudem im stationären Handel, als Finanzdienstleister und als Anbieter von Software-Lösungen aktiv. Als wichtigen Erfolgsfaktor sieht Otto die frühzeitige Digitalisierung der Geschäftsprozesse – und die Öffnung seiner Handelsplattformen für Dritte. Das lockt eine große Zahl von Kunden zusätzlich auf die eigenen Webseiten,

Bekannt sind bislang die Resultate einzelner Geschäftsbereiche: So hat der Konzern bereits bekannt gegeben, dass der Umsatz im Online-Handel 2021/22 weltweit um rund 10 Prozent auf 11 Milliarden Euro gestiegen sein dürfte – nach einem Plus von rund 23 Prozent vor einem Jahr. Und für die Otto-Einzelgesellschaft wurde ein Umsatzplus von 13 Prozent auf 5,1 Milliarden Euro bekannt gegeben, nach einem Zuwachs von fast einem Drittel im Jahr zuvor. Das rasanteste Wachstum legte abermals der – zuletzt nicht in den Konzernzahlen enthaltene – Online-Modehändler About You mit einem Plus von 48,5 Prozent auf mehr als 1,7 Milliarden Euro hin.