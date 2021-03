Ostseeresort Olpenitz wächst weiter: Nachfrage auchPandemie

Übersicht über die neu gebauten Häuserdes Ostseeresort Olpenitz. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild

Olpenitz (dpa/lno) – Jahrzehntelang war das Areal an der Schleimündung bei Kappeln Marinestützpunkt. Seit einigen Jahren werden in Olpenitz Ferienwohnungen und -häuser direkt am Wasser gebaut. Insgesamt sollen hier rund 1400 Wohneinheiten entstehen, wie der Geschäftsführer von Helma Ferienimmobilien, Per Barlag Arnholm, sagte. Knapp die Hälfte davon sei bereits errichtet oder kurz vor der Fertigstellung.

Kappelns Bürgermeister Heiko Traulsen sieht die Entwicklung des Areals nach der Insolvenz der damaligen Betreibergesellschaft vor rund zehn Jahren positiv. Die Stadt profitiere ganz deutlich von dem Feriendorf, sagte Traulsen. So seien etwa neue Gastronomiebetriebe am Hafen dazu gekommen und auch der Einzelhandel mache mehr Umsatz. Das Projekt werde nicht mehr als Bedrohung wahrgenommen, sondern man erkenne das Potenzial.

Die Corona-Pandemie hat keine negativen Auswirkungen auf das Projekt: «Gerade wegen der Pandemie und der Angst um das «Spargeld», sowie der Tatsache, dass Ferien im eigenen Land sicher über Jahre hinweg deutlich steigen, ist die Nachfrage seit Anfang der Pandemie deutlich gestiegen», sagte Arnholm. Die Auslastung liegt durchschnittlich bei 180 bis 220 Tagen. Viele Einheiten kommen auch deutlich an die 300 Vermietungstage ran.

Die meisten Menschen, die sich in dem Ressort eine Wohnung oder ein Haus kaufen, sind Kapitalanleger. Die Kunden kommen überall aus dem Bundesgebiet, «aber Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein bilden einen Schwerpunkt», sagte Arnholm.

Der Ferienhausanbieter Novasol vermittelt im Ostseeresort Olpenitz insgesamt 125 Häuser und 13 Wohnungen. Die Nachfrage sei generell hoch, teilte Novasol mit. Vor allem Gäste aus Nordrhein-Westfalen besuchen das Resort, gefolgt von Urlaubern aus Niedersachsen. Viele Reisende kommen den Angaben zufolge aber auch aus der unmittelbaren Umgebung, aus Hamburg oder Schleswig-Holstein.

«Die Auswirkungen der Pandemie spürt man insbesondere an den geringeren Buchungen zur Osterzeit», heißt es bei dem Ferienhausanbieter. «Ganz im Gegensatz dazu, ist die Zeit im Sommer stark nachgefragt und auch schon gut gebucht.» Auch bei Novasol ist man sich sicher, dass sich der Trend, im eigenen Land Urlaub zu machen, fortsetzt. «Schon seit mehreren Jahren hat das Interesse und die Nachfrage nach Urlaub im Ferienhaus beziehungsweise in der Ferienwohnung – auch im eigenen Land – stetig zugenommen.» Durch die momentane Situation habe sich der Trend noch einmal verstärkt.

