Ostsee schwappt nach Ende des Sturms zurück an die Küste

Kiel/Rostock (dpa) –

Nach dem Ende des Sturms hat sich der Wasserstand der Ostsee am Dienstag fast überall von niedrig zu leicht erhöht gedreht. In Flensburg, Kiel, Lübeck und Rostock etwa stieg das Wasser einige Dezimeter höher als der normale Wasserstand. Am Montag hatte starker Sturm aus Westen das Wasser von der Küste weggetrieben. Der Wasserstand sank an manchen Orten um mehr als einen Meter unter den Normalstand. Spaziergänger konnten sich auf zum Teil deutlich breiteren Stränden tummeln, manche Stege lagen trocken.