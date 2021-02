Osterhase in Ostereistedt freut sich wieder auf Kinderbriefe

Ein Mitarbeiter des Osterpostamts hält vor dem Gemeindehaus von Ostereistadt Briefe in den Händen. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Ostereistedt (dpa) – Das Osterhasenpostamt im Dorf Ostereistedt in Niedersachsen freut sich auch in diesem Frühjahr auf Zehntausende Kinderbriefe aus aller Welt. Das Postamt mit der Adresse Hanni Hase, Am Waldrand 12, 27404 Ostereistedt öffnet am kommenden Montag (22.2.), wie die Deutsche Post am Freitag mitteilte. 17 freiwillige Helferinnen und Helfern antworten auf die Briefe und selbstgemalten Bilder. Wer bis zum 29. März schreibt, kann sicher sein, dass die Antwort des Osterhasen noch vor Ostern (4.4.) ankommt.

Das Osterhasenpostamt öffnet schon im zweiten Jahr trotz der Corona-Pandemie. «Gerade in dieser für viele Familien anspruchsvollen Zeit hat unsere traditionelle Briefschreib-Aktion einen ganz besonderen Wert», sagte Frank Schmidt, der verantwortliche Niederlassungsleiter der Deutschen Post DHL in Bremen. «Kinder schreiben fröhliche, aber auch nachdenkliche Zeilen und bekommen eine Antwort aus Ostereistedt.»

Schon im vergangenen Jahr saßen die Kinder wegen Corona zu Hause und Hanni Hase bekam eine Rekordzahl von 59 000 Briefen. Die Briefe trudeln nicht nur aus Deutschland säckeweise ein. Sie legen auch einen langen Weg aus Ländern wie den USA, Russland oder Taiwan zurück. Ziel der seit 1982 veranstalteten Aktion ist, die Tradition des Briefeschreibens zu erhalten und zu fördern.

