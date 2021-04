Ostergottesdienste im Norden möglich: Liveübertragungen

Eine brennende Kerze mit dem Aufdruck Alpha und Omega (für Anfang und Ende) steht in einer Kirche. Foto: Ronny Hartmann/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Christen im Norden können trotz der Corona-Pandemie an Ostern einen Gottesdienst besuchen. Für die Gläubigen sei der Kirchgang und die Feier der österlichen Tage essenzieller Bestandteil des eigenen Glaubenslebens und gerade in dieser Zeit ein großes Bedürfnis, schreibt der Generalvikar des Erzbistums Hamburg, Ansgar Thim in einem Gemeindebrief, der am 24. März veröffentlicht wurde. Dabei müssen jedoch die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden.

Zu den wichtigsten Regeln gehörten neben der Begrenzung der Teilnehmerzahl das Tragen einer medizinischen Mund-Nase-Bedeckung, der Verzicht auf Gemeindegesang und die Dokumentation der Anwesenden. Außerdem werde allen Teilnehmenden ein vorheriger Antigen-Schnelltest empfohlen. «Wir gehen nicht leichtfertig oder sorglos mit der aktuellen Lage um», sagte der kommissarische Leiter des Erzbistums. Er verwies auch auf die Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sowie auf Onlineangebote. Aus dem Hamburger St. Marien-Dom werde es am Ostersonntag um 10 Uhr einen Livestream geben.

Die evangelischen Gemeinden der Nordkirche können selbst entscheiden, ob sie Präsenzgottesdienste feiern. In einem bischöflichen Brief vom 25. März wird den Gemeinden empfohlen, ab einem Inzidenz-Wert von 100 vorrangig digitale Gottesdienst-Formate anzubieten. Die Feier der Ostermesse aus dem Hamburger Michel am Sonntag (10.00 Uhr) wird im Livestream unter www.abendblatt.de übertragen. Hauptpastor Alexander Röder leitet die Messe, Michel-Kantor Jörg Endebrock sorgt für den musikalischen Rahmen.

