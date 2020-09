Osterfeuer im Oktober: Kreis verlagert Brauch in den Herbst

Menschen genießen die Atmosphäre des Osterfeuers. Foto: Peter Steffen/dpa/Archivbild

Leer (dpa/lni) – Mit einigen Monaten Verspätung sollen im Oktober Osterfeuer in Ostfriesland brennen. Weil die Brauchtumsfeuer im Frühjahr wegen der Corona-Krise weder öffentlich noch privat abgebrannt werden durften, will das der Landkreis Leer nach eigenen Angaben am ersten Oktoberwochenende nachholen. Städte und Gemeinden hätten sich gemeinsam mit der Kreisverwaltung auf den Termin geeinigt. Ein Erlass des niedersächsischen Innenministeriums vom April ermögliche es den Kommunen, die Brauchtumsfeuer auf später im Jahr zu verschieben.