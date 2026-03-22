Osterferien im Norden – Events und freie Betten für Spontane

Kiel/Sylt (dpa/lno) –

Die Osterfeiertage stehen bevor, und mit den am Donnerstag beginnenden Ferien steigen auch im Norden die Reservierungen. Laut der Tourismusagentur Schleswig-Holstein (Tash) ist die Buchungslage vor den Osterferien insgesamt solide. Besonders Orte wie die Insel Sylt und Heiligenhafen melden rund um die Feiertage eine hohe Auslastung.

In anderen Regionen wie Büsum (Kreis Dithmarschen), Kiel oder dem Herzogtum Lauenburg gibt es hingegen noch freie Kapazitäten. Gleichzeitig beobachten viele Gastgeber laut Tash einen Trend zu kurzfristigen Buchungen und kürzeren Aufenthalten. Kurzentschlossene finden derzeit in vielen Gegenden noch passende Unterkünfte.

Neben dem sonnigen Frühlingswetter setzten die Anbieter auf Veranstaltungen und Angebote wie Konzerte, Lesungen oder traditionelle Märkte. Nach dem eisigen Winter hat in vielen Regionen zudem die Aktivsaison begonnen – Radfahren, Wandern und Strandspaziergänge locken den Angaben nach die Gäste. Die Osterferien dauern im nördlichsten Bundesland vom 26. März bis zum 10. April.

Nordsee

Auf Sylt entwickelt sich die Buchungslage über Ostern insgesamt gut, sagte eine Sprecherin der Sylt Marketing. Sie liege in etwa auf Vorjahresniveau – bei weiterhin hoher Kurzfristigkeit bei den Buchungen. Rund um die Feiertage sei eine spürbare Belebung der Nachfrage zu verzeichnen, zugleich bestehen weiterhin verfügbare Kapazitäten in allen Inselorten für Kurzentschlossene.

Auf der Insel Föhr liegt die Auslastung laut der Tourismusagentur Schleswig-Holstein rund um Ostern bei etwa 65 Prozent. Die meisten Buchungen konzentrierten sich auf die Feiertage. Einige Vermieter beobachteten außerdem, dass Gäste immer preissensibler werden. Ebenso sei die Nachfrage in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) stabil, auch wenn die Vorbuchungen für Ferienwohnungen und Hotels leicht unter dem Niveau des Vorjahres liegen.

Ostsee

In den Orten der Lübecker Bucht bewegt sich die Buchungslage für die Osterferien aktuell auf Vorjahresniveau, wie ein Sprecher der Tourismus-Agentur Lübecker Bucht mitteilte. Hierzu zähle auch die Bestätigung des Trends der Vorjahre, dass die Vorausbuchungszeit der Gäste mittlerweile häufig kürzer ausfällt.

«Daher gehen wir auch bezüglich der Osterferien fest davon aus, dass sich auch in diesem Jahr aufgrund der zu erwartenden kurzfristigen Buchungen die endgültigen Buchungszahlen wieder positiv darstellen werden.» Aktuell haben Orte wie Scharbeutz oder Neustadt in Holstein eine Auslastung von 60 bis 70 Prozent erreicht.

Binnenland

In Holstein begann das Jahr 2026 ohne Besonderheiten – bislang sind laut Tash etwa 45 Prozent des Buchungsvolumens von 2024 erreicht. Über Ostern gibt es noch freie Plätze: Je nach Ort und Unterkunft kann man einzelne Nächte oder sogar ganze Wochen buchen.

Die Buchungslage im Kreis Herzogtum Lauenburg zeige sich in diesem Jahr etwas verhaltener als im Vorjahr. Auch da Ostern 2025 erst später im April lag. Viele Gäste buchen den Angaben der Tourismusagentur zufolge kurzfristig und orientierten sich am Wetter.

Eiersuche, Osterfeuer und Konzerte – vielfältige Angebote

Neben Strandspaziergängen oder Radtouren durchs Binnenland bieten an vielen Orten zahlreiche spezielle Osterveranstaltungen Abwechslung. Auf Föhr beispielsweise locken traditionelle Märkte, spielerische Ostereiersuchen, kreative Bastelangebote bis hin zu Konzerten in Wyk und den Inseldörfern.

In St. Peter-Ording ist das Osterfest auch sportlich. Bei «SPO läuft» am Karsamstag sind Strecken von 5 bis 21 Kilometer im Angebot – und die Kleinen können sich beim 500 Meter langen Kidslauf probieren. Weitere Veranstaltungen sind etwa die Ostereiersuche am Westerhever Leuchtturm und eine Osterrallye im Westküstenpark.

Auf Sylt reicht das Angebot nach Angaben der Sylt-Marketing von etablierten Veranstaltungen wie dem Morsumer Ostermarkt, dem Osterfeuer in Hörnum oder dem Ostereierlauf in Kampen bis zu neuen Formaten wie dem dreitägigen Familienfest «Bunte Ostertage am Meer» mit Flohmarkt, Konzert und zahlreichen Kreativaktionen entlang der Westerländer Promenade.

In den Orten der Lübecker Bucht finden neben den Klassikern wie dem Osterfeuer am Strand in Pelzerhaken oder vielfältigem Kinderprogramm in Pelzerhaken und Scharbeutz auch die große Ostersonntag-Ostereiersuche am Strand von Scharbeutz sowie das übers gesamte Osterwochenende stattfindende Musikfestival «Ostern Unplugged» statt.

Kurabgabe

Damit die touristische Infrastruktur in Schuss gehalten werden kann, erheben viele Urlaubsorte in Schleswig-Holstein eine Kurabgabe. Denn die Pflege von Stränden und Promenaden, der Unterhalt öffentlicher Sanitäranlagen sowie Kurkonzerte und andere Veranstaltungen kosten Geld – und ohne die Gebühr wäre die Infrastruktur nach Angaben der Tash vielerorts nicht in der heutigen Quantität und Qualität aufrechtzuerhalten. Die Einnahmen aus der Kurabgabe dürfen ausschließlich für touristische Zwecke verwendet werden.

In Schleswig-Holstein sind 191 Gemeinden beziehungsweise Gemeindeteile als Kur- oder Erholungsort anerkannt. Sie können selbst festlegen, ob sie eine Kurabgabe erheben und wie hoch diese sein soll. Die Preise variieren dabei je nach Ort zwischen rund 1,50 Euro und gut vier Euro pro Tag. Nach Angaben von Touristikern äußert die Mehrzahl der Gäste Verständnis für die Abgabe.