Ossenkopp verlängert bis 2021 bei Hamburg Handballern

Hamburg (dpa/lno) – Mannschaftskapitän Lukas Ossenkopp hat seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim Handball-Zweitligisten HSV Hamburg um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2021 verlängert. «Ich fühle mich sehr wohl in der Mannschaft und im Verein und habe richtig Bock, hier was zu bewegen», sagte der 27-Jährige in einer Pressemitteilung des Tabellen-Neunten von Dienstag.

Ossenkopp trägt seit 2016 das Trikot des HSV Hamburg. Mit 524 Treffern in 108 Ligaspielen ist der Rückraumspieler bester Werfer des Vereins seit dem Neustart in der 3. Liga. Die nächste Partie bestreitet das Team von Trainer Torsten Jansen am Freitag (20.00 Uhr/sportdeutschland.tv). Gegner in der Sporthalle Hamburg ist der HC Elbflorenz aus Dresden.

