Osnabrücks Trainer: «Werden auf unseren Weg zurückkehren»

Osnabrück (dpa/lni) – Trotz der heftigen 2:6-Niederlage gegen den SV Wehen Wiesbaden will sich der VfL Osnabrück nicht von seinem Weg abbringen lassen. «Es kommt jetzt darauf an, geschlossen zu bleiben», sagte VfL-Coach Daniel Thioune der «Neuen Osnabrücker Zeitung». «Wir haben mit der Mannschaft die Situation analysiert und darauf hingewiesen, wie gefährlich die Situation sein kann», sagte der Osnabrücker Trainer. Gleichwohl mahnte er eine realistische Betrachtung der Lage an. «Wir sind in einer Situation, die uns noch nicht in Panik versetzt. Wir wissen um die Situation, aber sie ist immer noch gut, wenn man den Strich hinter sich hat.»

Die Lila-Weißen warten im neuen Jahr immer noch auf den ersten Sieg und stecken als schlechteste Mannschaft der Rückrunde nach einer tollen Hinserie nun mitten im Abstiegskampf. Gegen Wehen setzte es nach einer ganz schwachen Leistung eine ganz bittere Niederlage. Der Relegationsplatz 16 ist nur noch vier Punkte entfernt. Am nächsten Spieltag geht es zum Derby beim Tabellenführer Arminia Bielefeld.

Trotz der Talfahrt will Thioune die Spielweise seiner Mannschaft nicht komplett ändern. Man werde Nuancen anpassen, aber nicht alles über den Haufen werfen. «Unser Weg war viele Wochen und Monate erfolgreich, und wir werden auch wieder auf diesen Weg zurückkehren, davon bin ich überzeugt», sagte der VfL-Coach.

