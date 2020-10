Osnabrücks Stürmer Santos fällt verletzt aus

Osnabrücks Christian Santos (l) schreit nach seiner Verletzung vor Schmerzen. Foto: David Inderlied/dpa

Osnabrück (dpa) – Der VfL Osnabrück muss in nächster Zeit auf seinen besten Torschützen Christian Santos verzichten. Der 32 Jahre alte Stürmer zog sich beim 1:1 der Niedersachsen im Nachholspiel gegen Darmstadt 98 am Mittwoch einen Muskelfaserriss zu und fällt «bis auf weiteres» aus, wie der Fußball-Zweitligist am Freitag mitteilte. Der Neuzugang von Deportivo La Coruña hat in fünf Zweitligaspielen bislang drei Tore für den VfL erzielt. Osnabrück empfängt am Samstag den SV Sandhausen an der Bremer Brücke.

