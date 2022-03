Osnabrücker «Dramatiker:innenpreis» geht in die Endrunde

Osnabrück (dpa/lni) –

130 Bewerbungen aus 13 Ländern Europas zum Osnabrücker Preis für Dramatiker und Dramatikerinnen liegen vor. Nun werden bis April laut Plan fünf Finalisten und Finalistinnen bestimmt. Im Herbst soll das Gewinnerstück dann bekanntgegeben werden, das im Mai 2023 uraufgeführt wird, wie am Donnerstag das Theater Osnabrück mitteilte. Der seit 2013 vom Theaterverein Osnabrück vergebene Preis ist mit 6000 Euro dotiert.

Erstmals sei der Preis europaweit ausgeschrieben worden. Viele Bewerbungen seien aus Osteuropa gekommen, darunter auch eine aus der Ukraine, sagte ein Sprecher. Die fünf Finalteilnehmer sollen in den nächsten Monaten in einen Prozess aus Workshops und Schreibphasen eintreten.

Seit 2021 ist Ulrich Mokrusch Intendant in Osnabrück. Er habe es sich zum Ziel gesetzt, die heutige Lebenswelt auf der Bühne abzubilden. Zu den Neuerungen des Preises habe als erster Schritt die Änderung des Namens von «Dramatikerpreis» in «Dramatiker:innenpreis» gehört, so der Sprecher. Damit sollen die «immer Mitgemeinten» – also Frauen – auch deutlich sichtbarer gemacht werden. Die europaweite Ausschreibung des Preises solle die Vielfältigkeit der Perspektiven und Lebensrealitäten auf dem Kontinent ins Theater holen.